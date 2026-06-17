村山地方に住む20代女性につきまとい行為を繰り返したとして、宮城県の20歳の男がストーカー規制法違反の疑いで再逮捕されました。逮捕されたのは宮城県大衡村の塗装工の男（20）です。警察によりますと男は、村山地方に住む20代女性に対する恋愛感情や、それが満たされなかったことへの怨恨を満たす目的で、5月30日に女性の親族宅に押しかけ、さらに6月6日には女性の宿泊先にも押しかけるなど、つきまとい行為を繰り