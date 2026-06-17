１３日、第１０回中国・南アジア博覧会で顧客と交流するサアドさん。（昆明＝新華社記者／彭奕凱）【新華社昆明6月17日】第10回中国・南アジア博覧会がこのほど、中国雲南省昆明市で開かれた。南アジア館のパキスタン展示エリアには、スパイスの香りが漂い、工芸品や特産品が所狭しと並んだ。パキスタン産の木製家具を扱うサアドさんは、2013年の第1回から毎回出展してきた。10回の参加を通じ、会場が広くなり、出展国や来場者