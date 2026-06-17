ユニークな発想と職人技で人気を集める「PAPABUBBLE（パパブブレ）」から、思わず二度見してしまう新作が登場♡ちょっとやんちゃな別注シリーズ「パパブブレアーティ」第3弾として、おにぎりをモチーフにした三角形のキャンディが発売されます。見た目のインパクトはもちろん、フルーツフレーバーとの意外なギャップも魅力。遊び心たっぷりの限定商品をご紹介します。 職人技が