◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージJ組第1節 オーストリア-ヨルダン(日本時間17日、サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム)初出場のヨルダンが0-1とビハインドの後半5分に、アリ・オルワン選手のゴールが決まり同点に追いつきました。同代表としてはW杯初ゴールが生まれ、スタンドは歓声に包まれました。ヨルダンは今大会、前回優勝のアルゼンチン、アルジェリア、オーストリアとともにJ組に入り、この日はオ