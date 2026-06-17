食料品の消費減税をめぐり、自民党の小野寺税調会長が「国民会議」の議長案として、「1％」とする案を与野党に提示する方向で調整していることがわかりました。【映像】小野寺税調会長 “消費税1％”提示で調整中与野党でつくる「国民会議」の実務者会議は、「給付付き税額控除」の制度設計と実現までのつなぎとなる食料品の消費減税について、月末までの取りまとめを目指しています。小野寺氏はきょうの会議で議長案として