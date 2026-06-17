東京・東久留米市のアパートで火事があり、1人が死亡しました。【映像】火災現場の様子（実際の映像）16日午後11時半ごろ、東京都東久留米市氷川台にある3階建てのアパートで、「煙が出ている」と通りかかった人から119番通報がありました。ポンプ車など22台が消火活動にあたり、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、3階にある部屋の一部が燃えました。警察などによりますと、この火事で60代の男性が意識不明の重体