シンガー・ソングライター、ナオト・インティライミ（46）の公式サイトが17日に更新され、20日の奈良公演からライブ復帰することを発表した。ナオトをめぐっては体調不良により、13日の新潟公演が延期となっていた。【実際のポスト】「本当に、ごめんなさい」長文でツアー延期に対する思いをつづったナオト・インティライミ公式サイトには「『ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026』奈良公演【2026年6月20日（土）】開催のお