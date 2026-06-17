第１０８回全国高等学校野球選手権埼玉大会（７月８日開幕）の組み合わせ抽選会が１７日、さいたま市内で行われた。今春の関東大会で準Ｖの浦和学院は本庄東とぶつかる。蜂巣祥万主将（３年）は「夏の目標は埼玉の王座奪還。優勝して甲子園で校歌を歌うことを目標にやってます」と昨年、３回戦敗退に終わった悔しさを晴らすことを誓った。今春センバツで８強入りした花咲徳栄は幸手桜・吉川美南・松伏・三郷工業技術の連合チ