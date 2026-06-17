5月の貿易統計で、原油の輸入単価が過去最高となりました。割高なアメリカからの輸入が増えていることなどが要因です。【映像】原油の輸入単価が過去最高 米からの輸入増で5月の貿易統計によりますと、原油の輸入量は前の年より6割近く減り、473万キロリットルでした。輸入単価は過去最高だった4月を上回り、1キロリットルあたり11万4076円となりました。中東からの輸入が前の年より6割以上減少した一方、割高なアメリカから