日経平均株価は午後の取引で再び7万円台をつけ、取引時間中の最高値を更新しました。【映像】日経平均株価の値動き日経平均株価は取引開始後に下落したものの値上がりに転じて、午後には取引時間中の最高値7万20円を更新しました。市場関係者は、アメリカとイランの合意を受けて原油の先物価格が大幅に値下がりし、アメリカでインフレを抑えるための利上げ観測が弱まったことを材料に、幅広い銘柄に買いが広がっていると指摘