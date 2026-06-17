幼児教室などの運営会社LOCOKは17日、陸上競技部のアドバイザーに、男子棒高跳びで世界選手権を6連覇するなど「鳥人」と称された、ウクライナ出身のセルゲイ・ブブカさんが就任したと発表した。「経験を共有し、若い世代を手助けすることは非常に重要なこと」とコメントした。LOCOK陸上部は女子競歩で世界選手権6大会連続代表の岡田久美子氏が4月に監督に就任し、新体制をスタートさせた。