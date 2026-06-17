【カイロ＝溝田拓士、ジュネーブ＝阿部真司】イラン軍中央司令部は１６日、レバノン拠点の親イラン勢力ヒズボラと対立するイスラエル軍による「停戦違反」が過去２日間に計８４回あったと発表した。攻撃が続けば「厳しい対応」をとると警告している。米イランが戦闘終結に向けた協議での合意成立を発表後も、イスラエルはレバノン南部への軍の駐留継続を宣言。ヒズボラとの戦闘が続いており、レバノン国営通信によると、１６日