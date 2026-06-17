元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が17日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜後1・50）に生出演し、FIFAワールドカップ（W杯）でアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）がハットトリックを決めたことに驚きを口にした。メッシは16日（日本時間17日）、1次リーグのアルジェリア戦に先発し、6大会連続出場を達成した。前半17分に豪快な中央突破から豪快ミドル弾で先制ゴール。後半15分に