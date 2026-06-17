俳優の松平健が１７日、都内で自身がモデルのＡＩぬいぐるみ「ＡＩＣｈａｒｍｙ（アイチャーミー）マツケンバージョン」の新製品発表会に登壇した。「ＡＩＣｈａｒｍｙ」は推しと自由におしゃべりできる、ＡＩ搭載のぬいぐるみプロジェクト。「マツケンバージョン」では、松平の声を基にした音声を使用したぬいぐるみと直接話すことができる。松平はぬいぐるみから「みなさまにお会いできて本当にうれしいです」とあいさつ