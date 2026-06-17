アメリカとイランが覚書に合意した後も、イスラエルは親イラン武装組織「ヒズボラ」の拠点があるレバノンへの攻撃を続けています。イラン側は「合意違反だ」と非難しています。【映像】攻撃を受け大破した建物（現地の様子）レバノンの国営メディアは16日、南部でイスラエル軍のドローンによる攻撃があり、これまでに4人が死亡し、複数人が負傷したと報じました。イランの中央司令部報道官はアメリカとの覚書が成立して以降