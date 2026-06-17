きょう発表された全国のガソリンの平均価格は、先週からわずかに値上がりしましたが、政府の補助金の影響で170円近辺での値動きが続いています。今月15日時点の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、先週よりも20銭高い1リットルあたり169円70銭でした。値上がりは、2週間ぶりです。調査した石油情報センターは要因について、「政府の補助金により、1リットルあたり170円程度に価格が調整されているため」と説明しています。