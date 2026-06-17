元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が17日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。2件の船の沈没事故の関連性について言及した。北海道・知床半島沖で2022年、観光船「KAZU 1」が沈没し乗客乗員計26人が死亡、行方不明となった事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長桂田精一被告に、釧路地裁はこの日、求刑通り、法定刑の上限である禁錮5年の実刑判決を言い渡した