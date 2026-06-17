2026年度の税制改正では、NISAの年齢制限が撤廃され、2027年から「こどもNISA」がスタートすることになりました。これまで教育資金づくりといえば、学資保険や定期預金が中心でしたが、新たに「こどもNISA」という選択肢が加わることで、どう活用すべきか迷う人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、酒井富士子氏の著書『60分でわかる！新NISA 超入門［改訂新版］』（技術評論社）より、「こどもNISA」の制度内容と上手な