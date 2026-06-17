安徽省量子計算チップ重点実験室によると、中国の独自開発超伝導量子コンピューター「本源悟空」はこれまでに世界の量子計算タスク100万件以上を完了し、192の国・地域の利用者に量子演算能力サービスを提供している。中国新聞社が伝えた。「本源悟空」は2024年1月6日に運用を開始して以来、2年以上にわたり安定稼働を続けており、累計リモートアクセス回数は4900万回を超えた。海外利用者のうち、米国、ロシア、日本からのアクセ