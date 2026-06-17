「なにそれケンカなのか」【動画】ゆる〜い猫パンチ、2匹の攻防戦こんなポストをされたのは、みぬ太郎とみぬ次郎（@minuminutaro）さん。朝起きてリビングに行ったら、イカ耳で向き合っていた2匹の猫のミヌエットたちがそのままヒートアップしていく様子を収めた動画の投稿です。ケンカなのかじゃれ合いなのか判断がつかないまま繰り広げられる2匹のやり取りが、思わず笑ってしまう一幕となっています。「ケンカなのかじゃれ合い