6月中旬に開幕したサッカーW杯北中米大会では、ユニフォーム姿の「LABUBU（ラブブ）」が登場し、中国発のオリジナルIPが国際舞台に立ちました。今大会でも、中国企業は多方面で大会の効率的な運営を支援しています。家電大手のハイセンスは3大会連続でW杯の公式スポンサーを務めています。同社のディスプレイ設備は米ダラスの国際放送センターや審判センターに導入され、ピッチ上の細やかな動きを捉え、正確な判定を支援します。一