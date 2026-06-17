「この脚では幸せになれないのでは…」【動画】脚が不自然な状態で保護された、はるくんは今そんな心配をよそに、一匹の保護猫が自ら幸せをつかみ、家族に生きる力を与える存在になっていた。Instagramで話題になったのは、保護猫シェルター「はぐみぃハウス」さん（@hug3dogcat）が投稿したハンディキャップを抱える猫・はるくんの物語。「守っているつもりが、守られているのは人間の方かもしれない」という言葉に、多くの人が胸