新型キックスの「タフ仕様」設定へ日産モータースポーツ＆カスタマイズは2026年6月17日、同日に発表された新型コンパクトSUV「キックス」をベースとしたカスタムカー「ROCK CREEK（ロッククリーク）」を初公開しました。今冬の発売を予定しています。キックス（KICKS）は2016年5月にブラジルで発表されたコンパクトSUVです。現在、南米や北米、東南アジア地域で展開し、日産の世界戦略車というポジションを獲得しています