テキトーに停められたクルマのせいで緊急車両が通行できない首都高の公式SNSは2026年6月12日、公式Xを更新し、トンネル防災への協力を呼びかけています。一体何があったのでしょうか。この投稿には、道路カメラがトンネル内を写した画像が添付されています。撮影された路線や区間は不明ですが、2車線のトンネルで、上部の表示板には「トンネル火災 避難し非常口へ」の表示があることから、この先で火災事故が発生している