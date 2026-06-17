やはり唯一無二のスーパースターだ。アルゼンチン代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯の初戦でアルジェリア代表とアメリカのカンザスシティで対戦。３−０で圧勝し、連覇に向けて幸先の良いスタートを切った。全ゴールを叩き出したのが、リオネル・メッシだ。強烈なミドルシュートで挙げた先制点を皮切りに、17分、60分、76分と次々にネットを揺らし、圧巻のハットトリックを達成した。 現在38歳、今月24日に30代最後の誕