小学生向け教育イベント「マイクラでまちづくり！！〜小学生1000人で夏の自由研究2026〜」が7月18日から8月16日まで大阪府和泉市を中心に開催される。世界的人気ゲーム『Minecraft（マインクラフト）』を活用し、子どもたちが住まいやまちづくりについて学ぶ体験型イベントで、マウスコンピューターが機材協賛することが発表された。【場面写真】マイクラが現実に？ 映画に登場した、リアルすぎるミツバチ同イベントは、KULが