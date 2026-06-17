お笑い芸人・東野幸治が、17日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に出演し、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」について語った。【動画】ジダンの息子が登場W杯2026「アルゼンチンvsアルジェリア」ダイジェスト前回大会王者のアルゼンチンがアルジェリアと対戦し、リオネル・メッシがハットトリックを達成し、W杯史上最高齢の偉業となった。『とれたてっ！』では、番組冒頭でW