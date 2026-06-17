◇インターリーグドジャース1−0レイズ（2026年6月16日ロサンゼルス）ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦に先発し、6回3安打無失点の好投でチームトップとなる8勝目を挙げた。試合後は決勝弾を放った大谷翔平投手（31）を称えた。中4日で先発マウンドに上がり、相手打線を3安打に封じ6回無失点と好投。直後の6回裏、先頭で打席に入った大谷が相手先発・ラスムセン