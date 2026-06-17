◇第97回都市対抗野球大会東京都2次予選第1代表決定トーナメント準決勝Honda4―1明治安田（2026年6月17日大田）Hondaの3年目右腕・磯貝和賢が都市対抗予選初登板を2回無失点で飾った。4―1の8回から救援。最速153キロの直球とカーブ、チェンジアップで緩急を駆使して3三振を奪い、チームを第1代表決定戦に導いた。「抑えられたのが一番です。最初は緊張しましたが、チームメートが“頑張れ”と背中を押してくれた。思い