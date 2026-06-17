ミュージシャンのダイアモンド☆ユカイ（64）が17日、ブログを更新。足の指を負傷したアクシデントについてつづった。ユカイは「まさかの骨折!?」のタイトルを付け、右足の指を包帯でテーピングした写真をアップ。「悲劇は突然やって来た」と書き出し、「冷蔵庫を開けたその瞬間−−なんとマヨネーズケースが降ってきた！！バヒンいてっいつもの何でもないアクシデントだと思っていたのだが……。リハーサルに向かう頃には、足