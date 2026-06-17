アメリカとイランが戦闘終結に向けて合意した覚書をめぐり、14項目の最終草案を16日、中東メディアが報じました。ホルムズ海峡の航行を30日以内に正常化させることなどが盛り込まれています。中東メディア「アルアラビヤ」の英語版は16日、アメリカとイランが合意した14項目の最終草案を報じました。事実上の封鎖が続くホルムズ海峡については、両国が30日以内の航行の正常化を約束しています。アメリカが署名直後に封鎖を解除した