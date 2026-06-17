乳がんを公表した演歌歌手で、体調不良により入院した石原詢子（58）が17日、ブログを更新。退院したことを報告した。石原は15日に、「喉の腫れと湿疹と発熱これらが発症して救急で診て頂いて先週末から入院してます。湿疹が帯状疱疹では？と言う疑いがありましたが、今朝の検査で陰性と結果が出て先ほどクリーンルームから一般のお部屋に移動しました」と報告。一時は39度まで上がっていたという熱も微熱にまで下がったものの「