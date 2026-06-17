女子プロレス「スターダム」１７日の公開練習に元ＵＦＣ世界ヘビー級王者のジョシュ・バーネット（４８）が特別コーチとして招へいされた。この日ジョシュは団体社長の岡田太郎氏の要請で、都内にある道場で行われた特訓に参加。２０日代々木大会を前に、「ゴッズ・アイ（ＧＥ）」の朱里、レディ・Ｃ、妃南、壮麗亜美、八神蘭奈の５人に、関節技を中心に、約１時間熱のこもった指導を行った。ＧＥの面々はジョシュのアドバイ