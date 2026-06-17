北中米Ｗ杯１次リーグのオランダ戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で鮮烈ゴールを決めた日本代表ＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）に、オランダ１部フェイエノールト移籍が浮上してきた。今夏にステップアップを狙う中村は、夢舞台でさっそくアピールに成功。欧米各国のクラブが注視する存在になった。そうした中、まず動き出したのが日本代表の同僚であるＦＷ上田綺世、ＤＦ渡辺剛の所属する名門だ。オランダメデ