６月１４日に行われた宝塚記念・Ｇ１（阪神競馬場・芝２２００メートル）で武豊騎手とともに、父ゴールドシップと史上初の父子連覇を達成したメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎）が１週間以内に放牧へ出ることが分かった。１７日、栗東トレセンで取材に応じた石橋調教師が明らかにした。レース当日の阪神競馬場は、外にいた観客の半数以上が屋内に避難するほどのゲリラ豪雨が、宝塚記念の返し馬直前に降り注いだ。た