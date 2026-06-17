ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１６日（日本時間１７日）に本拠地ロサンゼルスでのレイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、６回に３試合ぶりの一発となる１５号を放ち、４打数１安打１打点だった。打率２割９分７厘。チームは１―０で勝ち、２連勝。ドジャー・スタジアムが大歓声に包まれたのは０―０の６回先頭だった。右腕ラスムセンの初球、内角の９２マイル（約１４８・１キロ）のカットボールを捉えると振り切った。