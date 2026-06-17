ＮＨＫの井上樹彦（たつひこ）会長が１７日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、同局が２０１４年の大河ドラマ「軍師官兵衛」など１９作品をＮｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）で配信する方針に民放局から批判的な声があがっていることについて言及した。井上会長は「慎重さを求める発言があったことは承知している」とした上で、「国境を越えてコンテンツを世界的に届けることを検証する重要な一歩」と配信の意義を強調。あ