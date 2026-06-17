【モデルプレス＝2026/06/17】俳優の杉浦太陽が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。友だちと遊ぶ次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの様子を披露し、話題となっている。【写真】辻ちゃん夫「キューアグ起こす」同い年の友だちと遊ぶ0歳次女の様子◆杉浦太陽、次女が遊ぶ様子公開杉浦は「昨夜はユメの同い年のお友だちが来たよ」とコメントを添え、写真を投稿。夢空ちゃんと、遊びに来たという赤ちゃんと女の子が、ベビーサーク