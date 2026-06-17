【モデルプレス＝2026/06/17】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が6月16日、自身のInstagramを更新。ロサンゼルス滞在中の自撮りショットを公開した。【写真】K-POP美女「抜群のプロポーション」胸元＆ウエスト開放のブラトップコーデ◆ニンニン、美くびれ際立つスポーツウェアコーデニンニンは、ロサンゼルス滞在中の姿を複数投稿。グレーのブラトップに同系色のレギンスパンツを合わせた自撮り写真