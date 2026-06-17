【北欧通貨】ドルクローナは９．３５台前半、この後１６時半に政策金利発表=スウェーデンクローナ 本日16時半にスウェーデン国立銀行（リクスバンク）金融政策会合の結果が発表される。政策金利は現状の1.75％で維持される見込み。スウェーデン中銀は昨年9月の利下げ以降、現状維持を続けている。ノルウェー中銀が5月に利上げを実施（明日は据え置き見込み）、ECBが先週利上げを実施など