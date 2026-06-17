リンクをコピーする

アジア株韓国乱高下相場は終了、資金が「2大巨頭」から「スペースX」に 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 24417.47（-76.48-0.31%） 中国上海総合指数 4084.54（-7.35-0.18%） 台湾加権指数 45524.72（-284.47-0.62%） 韓国総合株価指数 8787.78（+61.18+0.70%） 豪ＡＳＸ２００指数 8959.40（+41.75+0.47%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77030.38（+221.90+0.29%） ア