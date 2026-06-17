東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 貿易収支（5月）08:50 結果-3786億円 予想-5476億円前回2993億円（3019億円から修正）（通関ベース貿易収支) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 イラン外相 合意にはイスラエルのレバノン撤退が必要と改めて主張 イスラエルが撤退しなければ戦争は終結したとは言えない イスラエルのレバノン攻撃で少なくとも4人が死亡 イ