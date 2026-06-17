【北欧通貨】ノルウェー中銀、今回は据え置き見込み＝ノルウェークローネ 5月の会合で大方の予想に反して利上げを実施したノルウェー中銀。今回は据え置きが見込まれている。ドルクローナは原油安などを受けて、月曜日に4月前半以来となる9.5850近くまでのドル高クローナ安も、その後はドル売りが優勢となっており、直近9.46台推移。 対円では昨日16.74円台を付けたが、少し戻してい