お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルがきょう17日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』（後11：00〜※関西ローカル）に出演。この春からレギュラー番組が4本一気に消滅したことを明かす。【動画】かまいたち濱家が驚がく…春にレギュラー4本が消滅したことを明かすナダルかまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。今夜は、今井ら