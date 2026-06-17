20th Centuryの井ノ原快彦がMCを務める日本テレビ系クイズバラエティー『即決二択クイズ!!イダテン』第3弾が25日午後7時から放送される。総勢30組の豪華芸能人が大集結し、“どうでもいいけどタメになる”日本一敷居の低いハイテンポ二択クイズショー。高橋海人（King ＆ Prince）VS猪狩蒼弥（KEY TO LIT）の同期対決でまさかの展開となり、阿部亮平（Snow Man）ら先輩たちも唖然となる。【画像】楽しみする！公開された「即決二