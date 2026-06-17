エンターテイメント・ユニット「bpm」は17日、今月27日、28日に開催を予定していたイベントを中止すると発表した。公式サイトを通じて伝えた。「bpm」は猪狩敦子、浅沼晋太郎、伊藤マサミ、菊地創、笹岡幸司によるユニット。27日に青山グランドホールで「bpmLOL」を、28日に浅草雷5656会館ときわホールで「bpmFESTA 2026」の開催を予定していた。この日、運営は「6月27日『bpmLOL』、6月28日『bpmFESTA 2026』に関しまして、