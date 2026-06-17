千葉ロッテマリーンズは17日、19日からマリーンズストア各店で「ALLFORCHIBA.UNITYINSPORTS.」関連グッズを販売すると発表した。21日には「ALLFORCHIBA.UNITYINSPORTS.」と題し、ジェフユナイテッド市原・千葉、柏レイソル、アルティーリ千葉、千葉ジェッツの4チームを迎え、マリーンズを含めた計5つのプロスポーツチームが、競技の垣根を越えてZOZOマリンスタジアムに集結するイベントを実施する。今回