アメリカ司法省はホワイトハウスで14日に開かれた総合格闘技大会で、トランプ政権の高官らの殺害を計画したとして男5人を訴追したと発表しました。ホワイトハウスではトランプ大統領の誕生日にあたる14日に総合格闘技の試合が行われ、トランプ大統領やバンス副大統領、ルビオ国務長官ら政権中枢の高官が出席しました。司法省によりますとこのイベントに参加していた政府高官らの殺害を計画したとして男5人が訴追されたということで