2015年に発覚した横浜市都筑区のマンション傾斜問題を巡り、分譲販売した三井不動産レジデンシャルが、施工を担当した元請けの三井住友建設など3社を相手取り、計約505億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、3社に計約13億円の支払いを命じた。他の2社は下請けの日立ハイテクと、孫請けの旭化成建材。マンションは07年完成で、4棟のうち1棟で傾きが見つかった。くいの一部が固い地盤に到達しておらず、旭化成建