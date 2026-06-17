帝国データバンクによりますと、愛知県半田市に本社を置く調味料メーカーの「調味」と関連会社2社が、6月8日に名古屋地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けました。3社の負債総額は約11億9000万円に上ります。 【写真を見る】【倒産】だしの素や旨味調味料の製造会社 破産手続き開始決定 創業者の死去などが経営悪化に拍車をかける 関連会社2社も合わせた負債総額は約11億9000万円 経営悪化の背景には、東